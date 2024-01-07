Москва, 7 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Нынешние новогодние огоньки — это выступления одних и тех же артистов друг для друга, поэтому телезрители потеряли к ним интерес, считает певец и композитор Юрий Лоза. Об этом он рассказал 7 января газете aif.ru.

Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ Юрий Лоза

Он напомнил, что когда-то такие артисты, как Иосиф Кобзон, пели для сталеваров и хлеборобов, эти люди сидели на почётных местах и были главными героями праздничных программ. Но в последние годы «Киркоров поёт для Баскова про Баскова», то есть медиасистема стала «повёрнута сама на себя», а народу это совсем не интересно.

«В этих передачах Басков поёт, что я вот такой блондин, такой вот один. Кому от этого в России станет легче, теплее? Поэтому все огоньки нужно изменить сейчас, развернуть их в сторону народа», — заявил Лоза.

По его словам, именно людей нужно спросить, какие песни им нравятся и чьи выступления они хотят видеть в телешоу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лоза дал оценку текстам песен участников концерта «Песня года». По его словам, над многими строчками остаётся лишь посмеяться. Только неясно, как «певцы и певуньи» хотят убедить своих поклонников, что понимают смысл того, о чём поют, написал Лоза.