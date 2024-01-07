Москва, 7 января, 2024, 16:26 — ИА Регнум. В праздновании Рождества Христова в России приняли участие свыше 1,4 млн человек. Об этом 7 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

«В торжествах в 6 тысячах населённых пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек», — написала она, добавив, что во время празднования Рождества Христова сотрудники полиции обеспечили общественный порядок в полном объёме.

Она уточнила, что во время рождественских богослужений в России обеспечивали порядок около 43 тысяч сотрудников полиции.

Волк уточнила, что в Москве в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя на торжественном мероприятии, проведенном патриархом Московским и всея Руси Кириллом, присутствовало порядка 2,5 тысячи человек.

В новых субъектах России в 72 населённых пунктах было проведено 167 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова. В них приняли участие свыше 12,7 тыс. человек. Нарушений общественного порядка не допущено, уточнила она.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) вместе со старшим священником группировки войск отцом Николаем в канун Рождества приняли участие в праздничном богослужении. Для проведения молебна был организован выезд передвижного православного храма в зону СВО.

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» встретили Рождество Христово в подземном воинском храме на купянском направлении в зоне спецоперации. Православный храм был построен для военнослужащих в лесном массиве под землёй, он открыт для всех желающих верующих и позволяет дать духовное принятие себя, своей веры и правильного жизненного пути.

Военнослужащие группировки войск «Юг» провели рождественское богослужение на передовых позициях запорожского направления.