Донецк, 7 января, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Спасатели предупредили жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей о резком понижении температуры более чем на 10 градусов. Вместе с морозами с 8 января начнутся снегопады и метели, говорится в распространённых сообщениях ГУ МЧС этих регионов.

Министерство транспорта РК

«Понижение температуры до 10 градусов мороза, снег, метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами сильные. Комплекс метеорологических явлений: гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица», — сообщили в ГУ МЧС по ДНР.

Кроме того, в ДНР ожидается порывистый ветер 15–20 м/с. В ЛНР и Херсонской области прогнозируют сильный снег, метель, усиление восточного ветра до 15–18 м/с. В Запорожской области спасатели допускают, что непогода туда ворвётся уже 7 января.

Сейчас в Донецке около двух градусов тепла. В Геническе Херсонской области столбики термометров показывают плюс 15 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, в Норильске объявили штормовое предупреждение. Причиной этому стал очень сильный порывистый ветер. В Красноярском крае ожидаются порывы ветра до 25 м/с и более, метель. А в Краснодарском крае уровень воды в реках в Сочи может подняться до неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей. Жителям рекомендовали соблюдать правила поведения в зоне внезапного затопления во время паводка.