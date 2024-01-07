Ростов-на-Дону, 7 января, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Археологи обнаружили во время раскопок в Азове Ростовской области клад из 24 серебряных монет ранней Петровской эпохи, сообщил ТАСС кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский.

«В углублённом жилище XVIII века рядом с печкой под фрагментом керамики были завернуты в тряпочку 24 серебряных монеты — копейки Петровского времени, так называемая чешуя, это еще по архаической технологии, их делали овальной формы», — сказал он.

Масловский уточнил, что такая сумма по меркам той эпохи примерно равна подушной подати с крестьянина минимум за полгода.

Как передавало ИА Регнум, больше 100 тыс. исторических артефактов обнаружено археологами Москвы за последние 12 лет, завил в конце декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Он также рассказал о некоторых находках этого сезона. Так, при раскопках на Чижевском подворье археологи обнаружили фрагменты стеклянных браслетов XII века. Там же нашли и пряслица — элементы ручного веретена, выточенные из розового и красного камня, шифера. Их также относят к XII–XIII векам.

Помимо этого, на Чижевском подворье было найдено несколько игрушек, среди которых были глиняные человечек в зимней одежке и лошадка XVI–XVII веков, а также белоглиняная поливная игрушка-свистулька в форме птички. Кроме того, был найден белоглиняный поливной самовар и фаянсовая чашечка из детского кукольного сервиза.