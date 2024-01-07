Киев, 7 января, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Япония внесёт в фонд НАТО 37 млн долларов (5,3 млрд иен) для предоставления Украине систем для выявления дронов. Об этом заявила глава МИД Японии Ёко Камикава на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, куда Камикава прибыла утром 7 января.

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37 млн долларов (5,3 млрд иен) будут направлены на предоставление Киеву систем выявления беспилотников, заявила ЁкоКамикава.

Как передавало ИА Регнум, новая глава японского министерства иностранных дел Ёко Камикава прибыла в Киев. Камикава, которая посещает Украину впервые с момента вступления в должность в сентябре, проведет переговоры с правительственными чиновниками, включая своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу, сообщили в МИД Японии. Отмечается, что Ёко Камикава прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку и передать обязательства Японии по восстановлению Украины.

Власти Японии 19 декабря заявили о готовности передать Киеву дополнительный пакет помощи на сумму 4,5 млрд долларов. В этот же день состоялись переговоры глав финансовых министерств и управляющих ЦБ стран G7. На повестке обсуждения была в том числе и поддержка Украины. До этого премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что Токио окажет помощь Киеву в размере 4,5 млрд долларов напрямую и через Всемирный банк.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.