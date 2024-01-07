Подольск, Московская область, 7 января, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за отсутствия отопления в жилых домах и организациях в подмосковном Подольске. Об этом 7 января информировала пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР) в своём Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Уголовное дело возбуждено по факту прорыва теплотрасс в подмосковном Подольске. Причины прорыва теплотрасс будут расследованы по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — пояснили в СК, добавив, что в помещениях организации, обслуживающей котельную, проводятся обыски, изымается техническая документация, а также допрашивается руководство.

Кроме того, добавили в ведомстве, проводятся доследственные проверки по фактам отсутствия тепла в подмосковных Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Люберцах, а также Раменском и Наро-Фоминском районах.

Режим чрезвычайной ситуации

Прорыв в Подольском округе произошёл на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». Были обнаружены три утечки, а сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы силы самого предприятия и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть».

6 января в Подольске ввели режим ЧС локального характера. Как пояснил глава округа Григорий Артамонов, из-за морозов система замёрзла, и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Он заверил, что специалисты делают всё, что в их силах, и в максимально короткие сроки устраняют течи. В этот же день он уточнял, что работа котельной стабилизирована, а в основную часть домов микрорайона Климовск в Подольске начали подавать тепло.

7 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв пояснил, что тепло в остающиеся без отопления дома в Подольске планируют подать в середине дня 7 января.

Для людей, в чьих домах нет отопления, подмосковные власти открыли пункты временного пребывания. По данным на утром 7 января, без отопления остались 170 домов.

Причины и следствие

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением.

«Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении. Спасибо жителям, которые, в том числе через соцсети, сообщили, что у них нет тепла», — информировал он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в свою очередь, рассказал о причинах ЧП. С его слов, отопления не было из-за того, что владелец частной котельной допустил аварию. Он также заявил, что частная котельная должна быть передана в эксплуатацию местным властям, отметив, что частники, в ведении которых находится котельная, не захотели выйти с властями на связь и скрылись. Поэтому решать вопрос с объектом придётся иначе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3858234" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Сразу после того, как информация об отсутствии отопления в Подмосковье появилась в СМИ, прокуратура Московской области организовала проверку.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 6 января поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в ряде населённых пунктов Московской области. ГСУ СК России по Московской области организовало проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.