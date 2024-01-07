Москва, 7 января, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Причиной смерти российской шорт-трекистки Анастасии Середы могли стать вызванные гриппом осложнения на головном мозге. Об этом 7 января сообщил представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков.

Кадр из видео Анастасия Середа

«Спортсменка почти месяц была в коме, но не сумела выкарабкаться. Очень большая потеря для всех нас», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что не видел окончательного медицинского заключения, но, по его информации, девушка скончалась из-за осложнений после гриппа А.

Неожиданная смерть

О смерти молодой спортсменки в канун Рождества сообщил Союз конькобежцев России.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким», — написали на странице организации в соцсетях.

В комментариях и соболезнованиях подписчики написали: «Почти месяц ребёнок боролся за жизнь. Надеялись и верили, молились… Чуда не случилось. Ушла».

Талантливая спортсменка

Анастасия Середа родилась 30 марта 2003 года в Мордовии. Там она начала заниматься шорт-треком в школе олимпийского резерва и стала показывать первые успехи и выигрывать первые награды. Вскоре она переехала в Санкт-Петербург, но при этом выступала в параллельных зачётах за два региона.

В 2018 году Анастасия в возрасте 15 лет дебютировала на международных соревнованиях. Она выступала на турнире Evo Cup в Польше и заняла третье место по сумме многоборья, соревнуясь с более опытными соперниками.

Весной 2019 года она вошла в пятёрку сильнейших шорт-трекисток России на чемпионате страны. Благодаря этому она попала в состав молодёжной сборной. В феврале 2020 года Середе официально присвоили звание «Мастера спорта России», на тот момент ей было всего 16 лет.

В октябре 2022 года Анастасия в составе сборной Санкт-Петербурга выиграла стартовый этап Кубка России в эстафете на 3000 метров.

В последнем финале Кубка России Середа попала на пьедестал в составе смешанной команды из мужчин и женщин. Также у неё была медаль на втором этапе Кубка страны в Санкт-Петербурге, который прошёл в конце октября 2023 года.