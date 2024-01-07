Попавшее на видео «похищение» жителя Челябинска организовала жена
Челябинск, 7 января, 2024, 15:32 — ИА Регнум. «Похищение» в Челябинске мужчины, которого силой посадили в чёрный автомобиль, оказалось семейным инцидентом. Жена хотела заставить его пройти лечение от наркозависимости, сообщает 7 января портал 74.RU.
5 января на улице Барбюса машина остановилась возле мужчины, который шёл по тротуару. Из неё вышли трое неизвестных и стали заталкивать мужчину в автомобиль.
«Оказалось, что «похищение» было спланированной акцией по доставке челябинца в рехаб, однако он в итоге от этого отказался», — говорится в материале.
В ситуации разобрались полицейские. Супруга мужчины объяснила, что хотела поместить его в клинику для лечения наркозависимых. Все стороны заявили об отсутствии претензий друг к другу, сообщили изданию в областном управлении МВД.
Как сообщало ИА Регнум, произошедшее с мужчиной в Челябинске попало на камеру домофона, а оттуда — через читателей в СМИ. Очевидцы решили, что на их глазах похитили человека.