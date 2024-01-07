Ватикан, 7 января, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с праздником Рождества Христова.

ТАСС / AP / CLAUDIO PERI

Обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца Понтифик напомнил, что 7 января религиозные общины Востока, следующие юлианскому календарю, празднуют святое Рождество.

«В духе радостного братства я желаю, что рождение Господа Иисуса наполнит нас светом, милосердием и миром <…> Продолжим молиться на мир — на Украине, в Палестине и Израиле и во всех уголках мира», — заявил папа Франциск после традиционной воскресной проповеди.

Как передавало ИА Регнум, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественский сочельник 6 января совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме Христа Спасителя в Москве. По окончании литургии и великой вечерни патриарх обратился к верующим.

Каждый церковный праздник, каждый воскресный день, каждая Божественная литургия открывают нам и ещё, и ещё раз напоминают о том, что Бог всесилен, что Бог победил диавола. А это означает также и то, что наша вера — это вера оптимистическая, сказал патриарх.

В ночь с 6 на 7 января в праздник Рождества Христова патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.