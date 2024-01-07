Рига, 7 января, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Русские народные песни, прозвучавшие на городской рождественской ярмарке в Риге, недопустимы, однако они были согласованы с организаторами мероприятия. Об этом написал вице-мэр города Эдвард Ратниекс в соцсети X (бывшая Twitter).

Кадр из видео

Сперва чиновник назвал выступление недопустимым, однако позже добавил, что песни были согласованы с организаторами ярмарки на отсутствие «восхваления» России и президента РФ Владимира Путина до мероприятия.

«Только что получил немного больше информации. Это женский вокальный ансамбль национального меньшинства муниципального дома культуры Аудриньской волости. Ансамбль меньшинства, поддерживаемый местным правительством и государством. Все песни были согласованы с ярмаркой. Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина. Язык общения во время концерта — латышский. Рижская дума или её учреждения здесь не были задействованы. Это не муниципальное мероприятие», — пояснил Ратниекс.

Чиновник также пообещал «тщательно проанализировать» договор с организаторами мероприятия, подчеркнув, что местные власти будут работать «над предотвращением подобных ситуаций».

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря власти Огрского края Латвии рассматривали возможность запрета салютов в полночь по московскому времени на Новый год. Авторы инициативы расценили запуск салюта в одно время с Москвой как поддержку России. Кроме того, они посчитали, что такие действия не совпадают с ценностями большинства населения Латвии.

Сообщалось также и о запрете использования русского языка в детских садах Риги во время празднования Рождества и Нового года. Кроме того, некоторые муниципальные чиновники издали распоряжение о запрете в детских садах Дедов Морозов.

Борьбу с этими «вражескими» фольклорными персонажами власти Латвии начали уже давно. Ещё в начале 2012 года Центр государственного языка оштрафовал Деда Мороза, приехавшего в город Резекне из Великого Устюга, за то, что он поздравил детей по-русски, а не по-латышски. Теперь же битва со сказочным гостем вышла на новый этап.

20 апреля однопалатный парламент Латвии (сейм) принял закон, запрещающий проведение отдельных публичных мероприятий 9 мая. Запрет не распространяется на празднование Дня Европы, который отмечается в республике в этот же день. Кроме того, исключение сделали для публичных мероприятий в поддержку Украины.

Вместе с тем в начале января этого года власти Латвии пригрозили депортировать из страны 1167 граждан России, 789 из которых старше 60 лет.

По словам главы Управления по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) Майры Розе, многие россияне не успели оформить в Латвии временный вид на жительство до 30 ноября, но всё ещё пытаются подать документы. Этим людям остаётся только покинуть страну, так как у них нет никаких оснований для того, чтобы остаться, подчеркнула она. При этом чиновница отметила, что процесс депортации граждан РФ из Латвии будет «очень сложным и обременительным».