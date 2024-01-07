Москва, 7 января, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска Кристины Син о путешествии на Байкал. Сюжет опубликовали 7 января «Известия». В ходе своей поездки девочка познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», также для её семьи провели экскурсию в посёлок Листвянка, Байкальский музей академии наук и нерпинарий.

Кадр из видео

«Ощущения очень хорошие, я рада, мне очень понравились Ангара и Байкал», — сказала Кристина.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 4 декабря Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ принял участие в акции «Ёлка желаний». Он выбрал три шара-открытки с пожеланиями детей и пообещал исполнить их мечты.

Президент, в частности помог 11-летнему Никите Мирошниченко из Костромы и его старшей сестре побывать в Эрмитаже. Глава государства позвонил мальчику во время его экскурсии и спросил о впечатлениях. Никита ответил, что больше всего его впечатлили часы «Павлин».

Владимир Путин также спросил ребёнка, который играет на кларнете, как продвигается его музыкальная карьера, и тот рассказал главе государства о своей победе в международном музыкальном фестивале. Президент пожелал мальчику с особенностями здоровья успехов и пообщался с его родителями, пообещав им рассмотреть вопрос о расширении возрастных рамок для приема препарата Elevidy, который применяется для лечения мышечной дистрофии.

21 декабря Владимир Путин приостановил заседание Совета по реализации национальных проектов, чтобы пообщаться с жительницей Петербурга Ксенией Мазневой, также оставившей шар на «Ёлке желаний». Девочка мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Вместе с ведущей Первого канала Екатериной Андреевой она записала подводку в виртуальной студии, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями девочка и поделилась с Владимиром Путиным.