Амман, 7 января, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о катастрофических последствиях продолжающейся агрессии Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает иорданское информационное агентство Petra.

РИА Новости / Сергей Гунеев

Как отмечается в публикации, король Иордании во время встречи с Блинкеном 7 января «предупредил о катастрофических последствиях продолжающейся агрессии» против сектора Газа.

Король Иордании подчеркнул, что необходимо положить конец трагическому гуманитарному кризису в секторе Газа, отметив при этом важность роли США, сообщает агентство.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации заявил, что военная операция в Газе не остановится до тех пор, пока армия Израиля не достигнет поставленных целей, в том числе полной ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

Палестинское движение ХАМАС 31 декабря 2023 года через египетских и катарских посредников передало Израилю предложение о новой сделке с заложниками. Израиль данное предложение отклонил. ХАМАС представило трёхэтапный процесс, на каждом этапе предусматривалась пауза в боевых действиях более чем на месяц в обмен на освобождение заложников.