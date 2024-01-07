Тверская область, 7 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Двое дальнобойщиков из Ирана трое суток провели на трассе под Тверью в 20-градусный мороз. Их фуры не заводились из-за холода, а тёплых вещей у иностранцев не было, сообщают 7 января «Тверские ведомости».

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Проезжавшие мимо посёлка Эммаусс люди обратили внимание на водителей двух грузовиков, одетых в лёгкую одежду и закутанных в тонкие одеяла. По-русски мужчины совершенно не говорили, но могли объясняться по-английски. О произошедшем узнали волонтёры и поспешили на помощь иранцам.

Те рассказали, что очень замёрзли, у них давно нет еды и воды, а бросить машины с грузом они не могут. Волонтёры напоили их горячим чаем, помогли согреться и попытались починить фуры.

Одну из них, «Сканию», удалось завести при -25 °C. Запустить двигатель второго грузовика марки «Мерседес» так и не смогли — замёрзла электроника. Сотрудники ЕДДС Калининского района, МЧС и дорожной службы присоединились к помощи дальнобойщикам 6 января. Иранцев обеспечили запасом провизии.

Как сообщало ИА Регнум, эксперт Юрий Пархоменко посоветовал готовить автомобиль к холодам ещё до наступления зимы, чтобы он заводился в морозы.