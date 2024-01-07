Москва, 7 января, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Гражданка России Дарьяна Можаева намерена подать заявление в полицию на сектантов, которые похитили её кошку «для спасения мира от ядерного взрыва 15 января». Об этом она рассказала «Газете.Ru».

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По словам девушки, подруга, которая помогла выкрасть питомца и отвезти его на Бали для ритуала, сейчас присылает ей угрозы.

«Подруга на связи. Угрожает, что, если мои друзья и я продолжим им писать, мы не увидим кошку никогда», — сказала Дарьяна.

Она добавила, что её кошку перед похищением кормили галлюциногенными грибами. Их она нашла в корме для животного.

«Буду подавать на них заявление, когда вернусь в Москву. Задаю им вопросы про 15 января, они отвечают мне, что взрыв будет и я приползу извиняться, если спасусь», — пояснила девушка.

Ранее девушка рассказала в соцсетях, что за её кошкой присматривала подруга, которая попала в секту. С её помощью 31 декабря питомца украли и увезли на Бали.

Как сообщало ИА Регнум, известный кот Виктор из Владивостока, которого вместе с его хозяином Михаилом Галиным узнала вся страна после того, как питомца из-за лишнего веса не пустили в салон самолёта, умер 5 января.

В ноябре 2019 года из аэропорта Москвы мужчина должен был лететь во Владивосток. Вместе с ним путешествовал его кот Виктор, который весит порядка 10 кг. Сотрудники «Аэрофлота» отказались пускать кота в салон и потребовали, чтоб хозяин сдал его в багаж. Хозяин не стал рисковать и сдал билет.

Согласно исследованию, кошки могут распознавать голос своего владельца. Учёные обратили внимание на феномен «адресованной коту речи» (АКР) — это изменение тональности голоса, схожее с сюсюканьем, которое используется при общении с младенцами.