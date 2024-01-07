Пхеньян, 7 января, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Пхеньян не производил артиллерийские выстрелы 6 января, это была имитация выстрелов. В Сеуле «проглотили брошенную Пхеньяном наживку», заявила сестра главы КНДР Ким Чен Ына, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон, слова которой цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

JORGE SILVA / POOL/ЕРА/ТАСС Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон

«Наши вооружённые силы не выпустили ни одного снаряда в те воды. Военные головорезы Республики Корея проглотили брошенную нами наживку», — сказала она.

Ким Ё Чжон добавила, что Пхеньян провёл «обманную операцию», чтобы вскрыть «реальные возможности обнаружения головорезами южнокорейских военных» действий КНДР, чем они «постоянно бравируют».

«Наши вооружённые силы под видом выстрелов орудий береговой артиллерии калибра 130 мм подорвали 60 раз взрывчатку и следили за реакцией военных головорезов Республики Корея», — сообщила зампред ЦК Трудовой партии КНДР, подчеркнув, что результаты операции оправдали ожидания Пхеньяна.

Ким Ё Чжон отметила, что Сеул принял звуки взрывов за артиллерийские выстрелы и «бесстыдно и ложно» выступил с утверждением, что снаряды упали в морской буферной зоне к северу от разграничительной линии.

«Ещё раз подчеркну — спусковой крючок наших военных уже поднят. Как мы уже заявляли, если будет хоть малейшая провокация, наша армия немедленно начнёт боевое крещение», — резюмировала она.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день южнокорейское агентство Yonhap сообщил, что Корейская народная армия (КНА) третий раз за 2024 год провела артиллерийские учения на западном побережье страны. Отмечалось, что, как и в предыдущие дни, стрельба велась в Жёлтом море к северу от южнокорейского острова Ёнпхёндо.

По информации агентства, стрельбу зафиксировали около 16:00 по местному времени (10:00 мск). Попадание снаряда на территорию Южной Кореи и какой-либо ущерб зафиксированы не были.

Днём ранее КНДР выпустила порядка 60 снарядов с западного побережья в сторону Жёлтого моря. Тогда Пхеньян мог использовать береговую артиллерию в промежуток с 16:00 по 17:00 по местному времени (10:00 — 11:00 мск). По предварительной информации, снаряды упали к северу от разграничительной линии.

До этого Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что военные КНДР с 9:00 (3:00 мск) 5 января в течение двух часов осуществили более чем 200 выстрелов в район к северу от островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в Жёлтом море.

Отмечалось, что гражданское население и военные в Южной Корее не пострадали, снаряды упали к северу от северной границы пограничной линии (NLL).

Позже власти Южной Кореи объявили об эвакуации жителей западных островов, поскольку в указанном районе не исключены боевые действия.

Позже власти Республики Корея назвали стрельбу провокацией, призвав Пхеньян к немедленному прекращению действий, ведущих к кризисным ситуациям.

Позже в КНДР заявили, артиллерийские учения Корейской народной армии (КНА) в Жёлтом море не принесли вреда южнокорейским островам. По данным северокорейских военных, направление артиллерийской стрельбы «не оказало косвенного влияния» на принадлежащие Республике Корея острова Пэннёндо и Ёнпхёндо.

В Генштабе КНА подчеркнули, что южнокорейское руководство перекладывает ответственность за эскалацию ситуации в регионе на Пхеньян, и заверили о готовности ответить на любые провокации с их стороны.