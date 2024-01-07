Санкт-Петербург, 7 января, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Советский и российский кинорежиссёр Олег Рябоконь скончался 6 января в Петербурге на 85-м году жизни, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

«Олег Всеволодович Рябоконь скончался 6 января», — сказал собеседник телеканала.

Причина смерти не уточняется.

Олег Рябоконь родился в 1939 году в Ленинграде. Он окончил Ленинградский военно-механический институт, позднее — актёрско-режиссёрское отделение при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Рябоконь — режиссёр-постановщик целого ряда музыкальных фильмов и телеспектаклей. Среди наиболее известных его работ — музыкальный спектакль 1983 года «Али-Баба и 40 разбойников», в котором принимали участие Олег Табаков, Сергей Юрский и другие известные актёры. В 1984 году на экраны вышел фильм «Перегон», снятый Рябоконем по сценарию Виктора Конецкого, а в 1985 году — фильм «Один за всех!», главную роль в котором сыграл Николай Караченцев. Также Рябоконь был режиссёром телевизионного фильма «Физики», снятого по пьесе Фридриха Дюрренматта, главные роли в нём сыграли Борис Плотников и Леонид Броневой.

В последние 15 лет жизни Рябоконь был мастером курса в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения по специальности «Режиссура телевизионных программ».