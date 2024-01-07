Москва, 7 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Высококвалифицированным иностранным специалистам с 7 января 2024 года предоставляется право получения бессрочного вида на жительство в России. Соответствующие изменения в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» вступили в силу с 7 января.

Алексей Куденко/РИА Новости

Вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве, и членам его семьи при условии, что данный высококвалифицированный специалист и члены его семьи проживают в России, говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, иностранные граждане, которые получат патент с 7 января 2024 года, обязаны в течение двух месяцев со дня его выдачи представить в территориальный орган МВД России уведомление об осуществлении трудовой деятельности. Это следует из вступившего в силу закона. Форма и порядок подачи такого уведомления установлены приказом МВД России.

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий выплаты материнского капитала. Соответствующий документ 25 декабря 2023 года был опубликовали на официальном портале правовых актов. Согласно закону, с 1 января 2024 года материнский капитал будут выплачивать только тем, кто имел российское гражданство на момент рождения ребёнка, и только если ребёнок был гражданином России по рождению.