Минск, 7 января, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2024 год для страны будет непростым, в том числе потому, что обстановку в государстве будут раскачивать недоброжелатели Белоруссии во время предстоящих в феврале парламентских и местных выборов. С таким мнением белорусский лидер выступил в ходе посещения на Рождество православного храма в Минской области.

Henadz Zhinkov/Global Look Press Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам», — передаёт слова Лукашенко белорусское агентство БелТА.

Глава Белоруссии указал на необходимость достойно прожить 2024 год и достойно показать себя перед президентскими выборами в 2025 году.

«Мы — хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам», — добавил Лукашенко.

В этом же выступлении он отметил, что разрушение деревни грозит государству потерей будущего, поэтому белорусские власти приложат усилия для сохранения сельской жизни.

По его словам, немало делается для того, чтобы сохранить деревню, сделать её сильной, мощной и процветающей. Деревня остаётся кормилицей людей и фундаментом государства.

Как передавало ИА Регнум, в октябре белорусский лидер заявил, что у России и Белоруссии в ближайшее время спокойной жизни не будет, так как на Западе хотят разорвать единство Москвы и Минска. Белорусский лидер уточнил, что об этом думают все на Западе, даже те страны, которым, «казалось бы, до фонаря то, что здесь происходит».