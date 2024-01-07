Москва, 7 января, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Страх жителей России перед иностранными рабочими безоснователен, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен», — сказал он «РИА Новости».

Так, добавил он, по статистике МВД, граждане России «совершают куда больше преступлений, чем мигранты».

Россияне, отметил Титов, «негативно относятся к мигрантам ещё и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места».

«Но и это не так», — отметил омбудсмен.

У российских граждан сегодня «есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии», заключил Титов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов на парламентских слушаниях заявил, что родных мигрантов, совершивших преступления, необходимо депортировать из России.

Кроме того, член фракции КПРФ Михаил Матвеев в этот же день сообщил, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, уточняющий понятие «соотечественник». Документ собираются внести 4 декабря на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.