Москва, 7 января, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 7 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Он отметил, что подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины около населённого пункта Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.

«Потери противника составили до 55 военнослужащих, а также четыре автомобиля», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 6 января Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении за сутки до 100 военнослужащих, а также два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Днём ранее, 5 января, в Минобороны проинформировали, что ВС России за неделю отразили на краснолиманском направлении четыре атаки ВСУ. Потери противника составили более 690 военных убитыми и ранеными. Также были уничтожены два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.