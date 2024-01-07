Ульяновск, 7 января, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В Ульяновске из-за отравления бытовым газом погиб 13-летний мальчик, две женщины госпитализированы. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Ульяновской области.

Илья Питалев/РИА Новости

«Предварительно установлено, что утром 7 января 2024 года в квартире дома по проспекту 50-летия ВЛКСМ города Ульяновска было обнаружено тело 13-летнего мальчика, причиной смерти которого предварительно явилось отравление бытовым газом. Две женщины госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований»,— добавили в СК.

Кроме того, собственную проверку по факту происшествия проводит прокуратура Засвияжского района Ульяновска, о чём сообщает в Telegram-канале.

«В связи с произошедшим прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска проводит проверку деятельности должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, управляющей компании, а также контролирующих органов на предмет своевременности анализа соблюдения хозяйствующими субъектами требований техники безопасности обеспечения эксплуатации соответствующей коммунальной инфраструктуры», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум 5 января, в Свердловской области умер подросток после того, как надышался газом из зажигалки. Он был в гостях у знакомой, где пил «энергетики» и вдыхал пары газа. После этого парень потерял сознание. Медики по прибытии констатировали смерть. Умерший подросток воспитывался в полной семье и учился на 1-м курсе техникума. На учёте у правоохранителей он не состоял.