Москва, 7 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил 7 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Богдановка, Артёмовское, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — уточнил он.

Общие потери противника на данном направлении, по данным Минобороны, составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 5 января Конашенков сообщил, что ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на донецком направлении. За период с 30 декабря по 5 января потери украинских войск на этом направлении превысили 1990 человек убитыми и ранеными.

6 января стало известно, что Вооружённые силы России начали штурм Авдеевки по всем направлениям. Штурм сопровождается массированными ударами артиллерии.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится на стороне Вооружённых сил РФ, а противник «сдувается». Также глава государства отметил, что по уровню боеспособности ВС РФ не имеют себе равных в мире.