Днепропетровск, Украина, 7 января, 2024, 13:19 — ИА Регнум. На территории двух районов Днепропетровской области (Днепровского и Синельниковского) сотрудникам ТЦК (военкоматов) предоставили право проверять документы и осматривать вещи граждан, сообщает 7 января киевское издание ТСН со ссылкой на совместный приказ военной администрации региона и ВСУ.

Сергей Корсун ИА Регнум

На время действия военного положения на Украине в районах установлен особый режим въезда и выезда, ограничена свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств, сказано в документе. Сотрудникам военкоматов предоставлено право проводить проверки документов и осмотр вещей граждан.

Как сообщалось ранее, 2 января в ВСУ подтвердили, что блокпосты на дорогах в Киевской области установлены для поиска уклоняющихся от службы в ВСУ. Ранее, по официальной версии, на блокпостах лишь «проверяли документы».

В декабре 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ просит дополнительно призвать в ряды армии полмиллиона человек. 25 декабря в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. Власти страны намерены снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы и лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов.

Ранее власти Украины уже расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ. Также украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах военкомов на улицах, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, санаториях и других учреждениях.

В декабре 2023 года было опубликовано видео из Одессы, на котором люди в военной форме пытаются заставить мужчину сесть в микроавтобус, а его отбивает у них женщина, предположительно — жена. В ВСУ позднее заявили, что военнослужащие якобы не пытались никого похищать, а хотели по просьбе женщины «припугнуть мужа мобилизацией».

В начале января 2024 года было опубликовано видео из Харькова, на котором трое людей в военной форме силой сажают в микроавтобус сопротивляющегося мужчину призывного возраста. Авторы опубликованного видео предполагают, что людьми в военной форме были сотрудники военкомата.

Также в январе 2024 года было опубликовано видео, на котором женщина с маленьким ребёнком на руках сообщила, что её мужа похитили военкомы в Закарпатье. Обращение было записано на русском языке. Позднее в то же день девушка опубликовала ещё одно видео, в котором на украинском языке извинилась перед ВСУ и сказала, что её мужа никто не похищал.