Брисбен, Австралия, 7 января, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2024 года. Об этом 7 января он написал в своём аккаунте в X (ранее — Twitter).

Panoramic/Global Look Press Испанский теннисист Рафаэль Надаль

«Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться», — сообщил Надаль.

По его словам, врачи диагностировали микроразрыв мышцы и в данный момент он не готов выступать на максимальном уровне подготовки в пятисетовых матчах.

«Я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти курс лечения и отдохнуть», — заключил он.

Надалю 37 лет, на данный момент он занимает 672-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 92 победы на турнирах под эгидой организации, в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году Надаль победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Как передавало ИА Регнум, выступающая за Казахстан Елена Рыбакина 7 января победила в теннисном турнире в австралийском Брисбене, обыграв в финале соперницу из Белоруссии Арину Соболенко.

В 2023 году Соболенко выиграла свой первый турнир Большого шлема, победив Рыбакину в финале Australian Open. В сентябре она проиграла в финале US Open американке Кори Гауфф.