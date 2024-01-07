Минск, 7 января, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Разрушение деревни грозит государству потерей будущего, поэтому белорусские власти приложат усилия для сохранения сельской жизни. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время общения с прихожанами в храме Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском.

MAKSIM GUCHEK/POOL/EPA/ТАСС Александр Лукашенко

В эти непростые времена, отметил он, немало делается для того, чтобы сохранить деревню, сделать её сильной, мощной и процветающей. Деревня остаётся кормилицей людей и фундаментом государства.

«Потеряем деревню — потеряем государство. Его просто не будет», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер также заявил, что 2024 год будет непростым, потому что на белорусах «будут тренироваться» перед президентскими выборами, намеченными на следующий год.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января Лукашенко назначил министром экономики Белоруссии Юрия Чеботаря, занимавшего пост замминистра. Он заявил, что в 2024 году роль минэкономики должна быть более активной, и предупредил нового руководителя, что «никакого приукрашивания» быть не должно. Ни в коем случае не врать, потребовал от Чеботаря Лукашенко.