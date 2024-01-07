Донецк, 7 января, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В ходе выяснения причин резкого роста цен на яйца в ДНР были выявлены признаки картельного сговора. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца — в России оно подорожало, но у нас более высокая цена — выявила признаки картельного сговора», — приводит «РИА Новости» его слова.

Глава региона отметил, что были заведены дела и сейчас проходят проверки.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года яйца в России подскочили в цене более чем на 15% по сравнению с октябрём, с начала года цены на них выросли более чем на 36%. Ситуация привлекла внимание различных ведомств, включая Федеральную антимонопольную службу. Правительство приняло меры, в том числе временно отменило ввозные пошлины на яйца.

В пресс-службе ФАС 26 декабря 2023 года сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении российских производителей яиц. Так, признаки нарушений закона о защите конкуренции сотрудники антимонопольной службы выявили в действиях компаний в Кемеровской, Ивановской и Воронежской областях и в ДНР.

В январе 2024 года Россия получила из Турции первую партию яиц в количестве 316,8 тыс. штук. В конце декабря в Россельхознадзоре сообщали об открытии поставок инкубационного яйца с шести турецких предприятий.