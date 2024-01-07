Москва, 7 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Российское авторское общество (РАО) направило иск на сумму два млн рублей к певцу Филиппу Киркорову, пишет 7 января газета «Известия».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Филипп Киркоров

О причине иска от авторского общества к артисту пока неизвестно.

Кроме того, информирует издание, РАО подало в суд иск на сумму 537 тыс. рублей на владельцев ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, которые использовались заведением во время проведения «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Другие СМИ сообщали о сумме иска к клубу в размере 300 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка, организатором которой была Ивлеева, собравшая множество звёздных гостей. В частности, на фото и видео были замечены Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, рэпер Денис Устименко-Вайнштейн (более известный как Джиган), Анна Asti (Анна Дзюба), Наталья Чистякова (известная как Глюкоза) и многие другие.

Роскомнадзор после изучения материалов с вечеринки обнаружил признаки ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Одним из первых принёс извинения Киркоров. 26 декабря он опубликовал соответствующее видео. Так же поступили Лолита, рэпер Vacio, Ксения Собчак и сама организатор вечеринки Анастасия Ивлеева.

Российские телеканалы, в частности холдинг ВГТРК и «Первый канал», решили убрать из новогоднего эфира участников вечеринки Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи об убытках, которые понесли другие участники скандального мероприятия. В публикации отмечалось, что певец Филипп Киркоров потерял не менее 70 млн рублей из-за отмены новогодних выступлений и двух больших концертов, сама Ивлеева — около 25 млн рублей, а певица Лолита Милявская — «десятки миллионов», Собчак лишилась примерно 15 млн рублей.