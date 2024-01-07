Домодедово, Московская область, 7 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего взрыв в помещении кальянной в городе Домодедово. Об этом сообщает 7 января пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

Petrov Sergey/Global Look Press

По данным полиции, при взрыве пострадали два человека.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий фигурант был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции», — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Его задержали за нарушение общественного порядка — применение в помещении предмета, «визуально похожего на гранату». Проводится разбирательство.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 января в помещении кальянной на улице Гагарина в Домодедове прогремел взрыв, предположительно, в результате подрыва гранаты. По разным данным, пострадали три или четыре человека.