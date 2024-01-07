Москва, 7 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Заболеваемость в российской армии снизилась на 9,4% за минувшие четыре года. Сообщение об этом опубликовано 7 января в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в 2019–2023 годах вертолётные и самолётные медицинские модули применялись для 2900 эвакуаций. Заболеваемость болезнями органов дыхания снизилась на 20,1%, социально-значимыми болезнями — на 4,4%.

«За этот период заболеваемость военнослужащих (на 1000 человек) всеми болезнями снизилась на 9,4%», — говорится в сообщении в разделе «Итоги года».

В Минобороны сообщили также, что в 2023 году было разработано и принято на снабжение 20 образцов медицинской техники и имущества. В зоне проведения специальной военной операции успешно применяются автоперевязочная АП-3 и защищённый санитарный автомобиль «Линза».

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году 16 комплектов конструкций автодорожных разборных мостов использовали военные при восстановлении разрушенных мостов и переправ. После этого по ним проехало более 260 тыс. единиц техники.