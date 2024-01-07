Москва, 7 января, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Специальное подразделение «Гром» полностью перешло из МВД в состав Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел России, замещавших должности в подразделениях специального назначения «Гром», подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне. В настоящее время мероприятия по переводу сотрудников реализованы в полном объёме», — рассказали в пресс-службе Росгвардии ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум 12 декабря, Госдума России приняла закон, согласно которому Росгвардия может включать в свой состав добровольцев и создавать на своей базе добровольческие формирования, которые будут использовать при выполнении отдельных задач в области обороны во время мобилизации. Кроме того, такие добровольческие подразделения могут задействовать при выполнении отдельных задач во время военного положения, в ходе вооружённого конфликта или при проведении контртеррористических операций.

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