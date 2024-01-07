Донецк, 7 января, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Власти ДНР при поддержке общественных организаций борются со спекулянтами, завышающими цены в республике на некоторые товары в несколько раз, эту работу планируется усилить, заявил в интервью «РИА Новости» 7 января глава ДНР Денис Пушилин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Привезти продукцию (в ДНР. — Прим. ред.) дороже, потому что перевозчики берут больше плату за доставку на такое же расстояние, как в других регионах — потому что стреляют, потому что прилетает, потому что есть дополнительные риски. Но при этом мы прекрасно понимаем, что там, где спекулятивное завышение, нужно включаться», — сказал Пушилин.

Задача властей республики — обеспечить уровень цен, аналогичный Ростовской области, отметил он. Профильные ведомства проводят проверки, в какой степени та или иная разница в ценах является экономически обоснованной, аналогичную работу ведут и общественные организации, добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА Регнум ранее, представители малого и среднего бизнеса из новых регионов в 2023 году смогли получить до 2 млрд рублей льготных кредитов. Всего в 2023–2025 годах объем кредитования предприятий малого и среднего бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей составит около 10 млрд рублей.

Цены на жилую недвижимость в Донецке летом 2023 года поднялись на 20–30% и имеют перспективу роста до уровня Ростова-на-Дону и Краснодара, об этом свидетельствовали результаты опроса, проведённого ИА Регнум среди городских агентств недвижимости. В центральных районах города, меньше страдающих от обстрелов, минимальная цена на однокомнатные «хрущёвки» составляла в указанный период 1,5 млн рублей.