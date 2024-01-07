Екатеринбург, 7 января, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выиграла турнир «Рождественские старты», который проходит в Екатеринбурге.

Григорий Сысоев/РИА Новости Мария Ласицкене

Спортсменка преодолела планку на высоте 1,89 метра. Второй стала Кристина Королёва, третьей — Мария Кочанова. Обе спортсменки остановились на высоте 1,86 метра, но Королёва опередила соперницу за счёт лучшей разницы попыток.

Как передавало ИА Регнум, на этом же турнире российский легкоатлет Савелий Савлуков превысил рекорд Европы в беге на 600 метров в помещении. Он пробежал дистанцию за 1 минуту 15,09 секунды. Предыдущий рекордсмен принадлежит немцу Нико Мотчебону, который преодолел это расстояние за 1 минуту 15,12 секунды в феврале 1999 года.

Теперь рекорд российского спортсмена Савлукова должна утвердить Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics).

Серебро в забеге на 600 метров получил Иван Непокрытов (1.19,16), бронза досталась Николаю Вербицкому (1.19,20).

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не допустила спортсменов из России к участию в Олимпиаде — 2024 в Париже. До этого, в марте 2023 года совет World Athletics постановил восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики после семилетнего отстранения. Однако российские легкоатлеты, их тренеры и представители сборной страны так и не получили допуск к соревнованиям. В этот раз препятствием стала СВО на Украине.