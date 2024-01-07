Сеул, 7 января, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Корейская народная армия (КНА) третий день подряд проводит артиллерийские учения на западном побережье страны, сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на источник среди военных.

Отмечается, что, как и в предыдущие дни, стрельба велась в Жёлтом море к северу от южнокорейского острова Ёнпхёндо.

«Со стороны Северной Кореи слышен гул выстрелов», — сказано в предупреждении властей уезда Ончжин.

В этот раз стрельбу зафиксировали около 16:00 по местному времени (10:00 мск). Попадание снаряда на территорию Южной Кореи и какой-либо ущерб зафиксированы не были, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее КНДР выпустили порядка 60 снарядов с западного побережья в сторону Жёлтого моря. Тогда Пхеньян мог использовать береговую артиллерию в промежуток с 16:00 по 17:00 по местному времени (10:00 — 11:00 мск). По предварительной информации, снаряды упали к северу от разграничительной линии.

До этого Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что военные КНДР с 9:00 (3:00 мск) 5 января в течение двух часов осуществили более чем 200 выстрелов в район к северу от островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в Жёлтом море.

Отмечалось, что гражданское население и военные в Южной Корее не пострадали, снаряды упали к северу от Северной границы пограничной линии (NLL).

Позже власти Южной Кореи объявили об эвакуации жителей западных островов, поскольку в указанном районе не исключены боевые действия.

Позже власти Республики Корея назвали стрельбу провокацией, призвав Пхеньян к немедленному прекращению действий, ведущих к кризисным ситуациям.

Позже в КНДР заявили, артиллерийские учения Корейской народной армии (КНА) в Жёлтом море не принесли вреда южнокорейским островам. По данным северокорейских военных, направление артиллерийской стрельбы «не оказало косвенного влияния» на принадлежащие Республике Корея острова Пэннёндо и Ёнпхёндо.

В Генштабе КНА подчеркнули, что южнокорейское руководство перекладывает ответственность за эскалацию ситуации в регионе на Пхеньян, и заверили о готовности ответить на любые провокации с их стороны.