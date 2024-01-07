Подольск, Московская область, 7 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Частная котельная в Подольске, где из-за аварии на теплотрассе остались без отопления 170 домов, должна быть передана в эксплуатацию местным властям. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил 7 января в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Он отметил, что частники, в ведении которых находится котельная, не захотели выйти с властями на связь и скрылись. Поэтому решать вопрос с объектом придётся иначе.

«Попросим Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию», — заявил Воробьёв.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 января СК возбудил уголовное дело после коммунальной аварии в Подольске. Из-за прорыва на теплотрассе, идущей от котельной ЗАО «КСПЗ», дома, больницы и школы в микрорайоне Климовск остались без отопления и горячей воды.

По данным СК, авария произошла из-за неправильной эксплуатации котельной. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В помещениях обслуживающей котельную организации проводят обыски.