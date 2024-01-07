Киев, 7 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. На Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов возможны отключения электроэнергии. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире украинского телеканала «Первый».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, начиная с 7 января на Украине может наблюдаться дефицит мощности энергосистемы от 2ГВт и больше.

Омельченко добавил, что этот дефицит можно будет покрыть за счёт импорта электроэнергии.

«Но все равно в пиковые часы на Украине может ощущаться не покрытый дефицит, поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения», — добавил он, уточнив, что скорее всего отключения не будут тотальными.

Это будут выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок, отметил Омельченко.

Как передавало ИА Регнум, 4 января стало известно, что на Украине город Кропивницкий (до 2016 года Кировоград) остался без электроэнергии, обесточена железная дорога. Отмечается, что в результате взрыва был повреждён энергетический объект. В городе поврежден один из объектов НЭК «Укрэнерго». По данным Минэнерго, повреждения получил и объект ПАО «Кировоградоблэнерго».

«Укрэнерго» 29 ноября 2023 годазаявило о дефиците электроэнергии и непростой ситуации из-за резкого роста потребления по причине ухудшения погоды и включения в сеть тысяч абонентов из пострадавших от непогоды регионов. Отмечалось, что электростанции не могут выработать достаточно энергии, чтобы удовлетворить все потребности: солнечные электростанции почти не работают из-за облачности, на тепловых некоторые блоки ещё находятся в ремонте.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 23 октября 2023 года заявил, что киевские власти не готовы к зиме, так как заготовили в три-четыре раза меньше угля, чем нужно для прохождения отопительного сезона. По его словам, их оказалось лишь около 700 тыс. тонн при потребности примерно в 1,8–3 млн тонн. Энергосистема не обеспечит необходимого количества выработки электроэнергии даже для того небольшого населения, которое сейчас осталось на Украине, подчеркнул Азаров.

В «Укрэнерго» также ранее уже призывали украинцев на фоне похолоданий как можно чаще экономить электроэнергию. Как заявляли в компании, заморозки увеличили нагрузку на всю энергосистему страны, поэтому сократить потребление электроэнергии важно на протяжении всего дня, особенно в самый критический промежуток — с 17:00 до 19:00.