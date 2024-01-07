Уфа, 7 января, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Российская шорт-трекистка Анастасия Середа могла скончаться из-за осложнений на головном мозге, вызванных гриппом. Об этом сообщил представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков.

Соцсети Анастасия Середа

Он отметил, что не видел окончательного медицинского заключения, однако, по его информации, спортсменка умерла из-за гриппа А, который дал осложнения на головной мозг.

«Спортсменка почти месяц была в коме, но не сумела выкарабкаться. Очень большая потеря для всех нас», — передаёт слова Третьякова агентство ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, о смерти спортсменки в канун Рождества сообщил Союз конькобежцев России.

20-летняя Анастасия считалась одним из самых ярких и перспективных молодых спортсменов российского шорт-трека, отметили коллеги.

В 2022 году девушка победила на Кубке России в составе эстафетной команды. Ей прочили блестящее будущее.

Карьеру спортсменки Середа начинала в Мордовии, там и завоевала первые медали.