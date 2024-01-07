Подольск, Московская область, 7 января, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В помещениях организации, которая обслуживает котельную в Подольске, проводятся обыски, сообщила 7 января пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР) в своём Telegram-канале.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

Следователи изымают техническую документацию, а также допрашивают руководство, отметили в ведомстве.

«Следствием устанавливаются причины и условия, приведшие к аварии», — говорится в сообщении.

Также в СК уточнили, что по результатам доследственной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как передавало ИА Регнум, режим чрезвычайной ситуации действует в Подольске с 5 января. На теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошёл прорыв. Были обнаружены три утечки, а сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта.

Коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением, заявил 6 января вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населённых пунктах Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уточнил, что тепло в остающиеся без отопления дома планируется подать в середине дня 7 января.