Сарапул, Удмуртия, 7 января, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Более 200 частных домов в городе Сарапуле в Удмуртии остались без холодного водоснабжения из-за аварий на трубопроводах. Об этом 7 января сообщила администрация города на странице в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Казаков/ИЗВЕСТИЯ

«Произошли аварии на сетях холодного водоснабжения по адресам: ул. Пионерская 15а, ул. Вечтомова 53. В результате без воды остались более 200 частных домовладений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что места аварий установлены, сотрудники водоканала уже приступили к их устранению. Организован подвоз воды.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Приморском крае произошла авария на магистральном трубопроводе. В результате один из крупнейших городов региона Артём почти полностью остался без воды.

13 декабря город Гуково в Ростовской области остался без водоснабжения. Причиной стало аварийное отключение света на насосной станции. В тот же день без воды осталась часть Аксайского района Ростова-на-Дону. Работу водопроводной насосной станции остановили из-за аварийного отключения электроэнергии.