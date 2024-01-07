Белгород, 7 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Детей из Белгорода на фоне обстрелов со стороны ВСУ могут разместить в загородных лагерях других регионов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

«Мы готовы собрать группы, сформировать наших детей из Белгорода, чтобы отправить их в загородные лагеря других регионов. Есть предложения от моих коллег из числа губернаторов. Напомню, что мы вывозили наших детей из приграничных территорий и летом», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что все родители, которые захотят отправить своих детей в лагеря, могут обратиться в администрацию Белгорода, в минобразования региона, а также к директорам школ, после чего будут сформированы группы для вывоза.

Как передавало ИА Регнум ранее, жителей Белгорода, решивших покинуть город из-за оперативной обстановки, начали принимать в пунктах временного размещения (ПВР), организованных на территории области и соседних регионов. Глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков сообщил, что в ПВР разместили больше 100 человек. Для них собрали продовольственные наборы и организовали трёхразовое питание. У прибывших также есть возможность обратиться к медицинским специалистам.

Вместе с тем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил 5 января, что ПВР в регионе приняли несколько семей из Белгородской области.

ВСУ 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. После этого украинские войска продолжили наносить ракетные удары и атаковать дронами Белгород и область.

После участившихся обстрелов Гладков заявил, что власти помогут белгородцам, которые этого захотят, переехать в более безопасные районы области или в другие регионы России.