Домодедово, Московская область, 7 января, 2024, 11:39 — ИА Регнум. При взрыве гранаты в кальянной в подмосковном Домодедове пострадали четыре человека. Об этом 7 января сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Отмечается, что инцидент произошёл около 6:00 на улице Гагарина. Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами. На месте работают правоохранители.

Как ранее сообщало ИА Регнум, взрыв произошёл в помещении кальянной в Домодедове. По предварительной информации, взорвалась граната. Было трое пострадавших.