Донецк, 7 января, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко исполнили желание пятилетней девочки Софии. Об этом Пушилин сообщил 7 января в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко исполнили желание пятилетней девочки Софии

«У пятилетней Софийки на Рождество исполнилось предновогоднее желание — она получила кукольный домик. Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, а также Дедом Морозом и Снегурочкой вручили маленькой дончанке и ее семье подарки», — написал Пушилин.

По его словам, мать ребёнка ранее обратилась на сайт Всероссийской акции «Ёлка желаний» и написала о мечте дочери.

«Софийка пришла за подарком с мамой, папой и братиком Димой, которому нет еще и года. Вызывает уважение, что несмотря на все сложности, а семья живет в «шумном» Киевском районе Донецка, в Республике рождаются прекрасные дети и их желания исполняются!» — заключил он.

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Как сообщало ИА Регнум, акция «Ёлка желаний» стартовала в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина. За это время удалось исполнились самые заветные желания более 100 тысяч детей. В акции участвуют дети в возрасте от трёх до 17 лет, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. Отдельное внимание уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, и ребятам, проживающим на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Глава российского государства 4 декабря принял участие в акции «Ёлка желаний». Президент выбрал на новогодней ёлке три шара-открытки с пожеланиями детей: попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал, посетить Эрмитаж.