Берлин, 7 января, 2024, 11:31 — ИА Регнум. В Германии уже больше года пытаются понять, чьи дроны появляются над казармами и местами тренировок немецких и украинских военных. Об этом 7 января написала немецкая газета Bild.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Из недели в неделю над полигонами и казармами бундесвера летают подозрительные дроны. Особенно это касается мест, где бундесвер обучает украинцев», — говорится в статье.

По информации издания, бундесвер давно знает о проблеме, но до сих пор не может её решить. В ноябре там даже создали оперативную группу для борьбы с дронами, но спустя два месяца ощутимых результатов всё ещё нет.

Депутат бундестага Маркус Фабер увидел в этом российский след. При этом он никак не объяснил, почему так считает. По данным газеты, в самом бундесвере также верят, что за происходящим стоит Москва, но не могут это доказать.

Как передавало ИА Регнум, Германия передала Украине 25 танков Leopard 1A5 в начале ноября. Согласно обновлённому 2 ноября списку на сайте немецкого правительства, в пакет военной помощи также были включены надводные разведывательные дроны, радары для наблюдения за воздушным пространством и 30 тысяч комплектов зимней одежды.

В посольстве РФ в Берлине в августе отмечали, что ряд политиков и СМИ в Германии заражены шпиономанией, из-за чего там нагнетаются антироссийские настроения. По словам российской дипмиссии, пресловутая «рука Кремля» в Германии мерещится на каждом шагу.