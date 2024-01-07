Москва, 7 января, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Студента из России Андрея Комарова подвергли травле в Университете Эдинбурга в Шотландии за то, что он отказался осуждать действия России на Украине. Об этом россиянин рассказал 7 января «РИА Новости».

Michael Runkel/Global Look Press Университет Эдинбурга. Шотландия

По словам студента, поводом для начала травли стали два эпизода. Сначала он предложил другим учащимся вместе посмотреть в общежитии парад Победы на Красной площади, а затем поспорил со студенткой из Литвы о произошедшем в Буче. В ходе дискуссии Андрей заявил, что западные СМИ неверно представили ситуацию, а для него самого осуждать родную страну неприемлемо.

Литовская студентка пожаловалась на россиянина в различные студенческие сообщества и при этом, по его словам, оклеветала его и передала его слова иначе. Главную роль в травле сыграли студенты-украинцы.

«Они травили меня в интернете и отчасти в реальной жизни. Глава сообщества писала посты в социальных сетях, где представляла не только мою позицию, но и выдумки», — рассказал Комаров.

Юношу обвинили в ненависти к сексуальным меньшинствам и призывах к насилию. Украинское сообщество потребовало в открытом письме «удалить» Комарова из вуза, назвав его и тех, кто разделяет его взгляды, опасными.

Кроме того, в марте 2023 года Комарову помешали избраться на должность главы одного из сообществ учебных школ. В травле, отметил он, участвовали не только украинцы, но и россияне, осудившие СВО.

Руководство университета бездействовало. Более того, оказалось, что в вузе есть негласное правило осуждать в учебных работах действия России на Украине. Преподаватели предупредили Комарова, что с его позицией ему не получить хороших оценок.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что после начала спецоперации на Украине во многих странах принялись по-настоящему травить выходцев из России. По её словам, в условиях информационной накачки и бесконечного тиражирования фейков и пропаганды из людей «начинают просто выходить звери».

Так, в датском городе Хельсингере учительницу с русскими корнями затравили за национальность украинские дети. Ученики срывали занятия, пели на уроках гимн Украины и писали в адрес педагога оскорбления на украинском языке. Их родители потребовали уволить учителя. За педагога вступилось сначала руководство школы, а затем и мэр города Бенедикте Кьер. Она заявила, что в Дании не увольняют людей по национальному признаку.