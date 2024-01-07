Париж, 7 января, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Конфликт на Украине завершится поражением Североатлантического альянса и примирением России с Германией, заявил французский историк и антрополог Эммануэль Тодд в интервью журналу Le Point.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Американцы поставили себе цель избежать сближения России и Германии, которое бы привело к изгнанию США из системы европейской власти», — сказал учёный, отметив, что США «предпочли бы уничтожить Европу, а не спасти Запад».

По его словам, НАТО движется к поражению в конфликте на Украине и в противостоянии с Россией в целом.

Он также отметил, что Соединённые Штаты пытаются усилить позиции в Европе оси Лондон — Киев — Варшава, управляемой из Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, сказал президент.

Глава государства напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.