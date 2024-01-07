Домодедово, Московская область, 7 января, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в помещении кальянной в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили 7 января в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Предположительно, взорвалась граната», — сообщил ТАСС источник.

ЧП случилось в помещении на улице Гагарина, пострадавших трое. На место прибыли экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Таганроге Ростовской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в магазине. Его обезвредил сотрудник полиции.

Житель станицы Новомалороссийская Краснодарского края, повздорив с односельчанами, подорвал гранату в доме по улице Красной. В результате троих мужчин госпитализировали с осколочными ранениями, злоумышленника объявили в розыск.