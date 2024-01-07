Москва, 7 января, 2024, 11:04 — ИА Регнум. В Москве и столичном регионе температура воздуха достигла минус 24,2 градуса. Повышение температуры начнётся с наступлением рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Под утро в Москве на базовой метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра показал -24,2, на Балчуге — минус 22,4, МГУ — минус 23,3, в Тушино — минус 25,3, что на 12 градусов ниже климатической нормы. В Подмосковье холоднее всего было в Клину, где мороз окреп до -30,4», — написал Тишковец.

По его словам, такие температурные показатели бывают раз в десятилетие. В ночь на 8 января столбик термометра может опуститься до минус 25.

Как передавало ИА Регнум, в главном управлении МЧС России по столице ранее сообщили, что в Москве с 6 по 8 января сохранятся аномальные морозы со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

В связи с опасными явлениями ведомство рекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы.

При использовании электрообогревателей нельзя допускать перегрузки в электрической сети и оставлять их без присмотра. Также ведомство рекомендовало не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами.

По данным Тишковца, в Москве ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 27,1 градуса. Таких морозов в этот день в российской столице не было 42 года.