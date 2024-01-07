Дубай, ОАЭ, 7 января, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров впервые после участия в скандальной «голой» вечеринке выступил на сцене в Дубае. Об этом сообщает издание News.ru.

Екатерина Чеснокова © РИА Новости Филипп Киркоров

Отмечается, что артист выступил в Chalet Berezka в Дубае, исполнив свои главные хиты. Он также представил совместную песню с артистом Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае».

По данным издания, заведение было заполнено зрителями. Уточняется, что в перерыве между песнями Киркоров отметил, что в настоящее время в его жизни наступила чёрная полоса. При этом он высказал надежду, что скоро снова вернётся белая.

Как передавало ИА Регнум, ряд телеканалов убрали из новогоднего эфира участников скандальной «голой» вечеринки Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

«Голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года. Приглашённые прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общественности.

После поднявшегося скандала Киркоров опубликовал в социальной сети видео с извинениями. Позднее выяснилось, что его вырежут из новогодних телепередач, из шоу «Маски» и «Голубого огонька». Провайдер заблокировал официальный сайт артиста.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи об убытках, которые понесли другие участники скандального мероприятия. В публикации отмечалось, что певец Филипп Киркоров потерял не менее 70 млн рублей из-за отмены новогодних выступлений и двух больших концертов, сама Ивлеева — около 25 млн рублей, а певица Лолита Милявская — «десятки миллионов», Собчак лишилась примерно 15 млн рублей.