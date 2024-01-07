Москва, 7 января, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Алексей Аджубей, найденный мёртвым в своей квартире в Москве, вероятно скончался из-за проблем с сердцем. Об этом пишут 7 января «Известия» с ссылкой на источник.

Борис Кауфман/РИА Новости Алексей Аджубей

Собеседник издания сообщил, что у Аджубея зафиксировали острую сердечно-сосудистую недостаточность. Судя по всему, Аджубей упал в своей квартире. На голове у него была гематома.

«Следов насилия не найдено», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января тело 69-летнего Алексея Аджубея нашли в квартире на Тверской улице в Москве. Полицию и скорую помощь вызвал его друг, который не смог дозвониться до Аджубея и пришёл к нему домой. Знакомые семьи рассказали, что Аджубей долго болел системной красной волчанкой.