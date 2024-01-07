Подольск, Московская область, 7 января, 2024, 10:35 — ИА Регнум. В Подольске тепло в остающиеся без отопления дома планируется подать в середине дня 7 января, в самое ближайшее время будет запущен второй котёл на котельной завода, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По его словам, владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой сейчас разбирается полиция. Всего в микрорайоне Климовск в Подольске 170 домов оставались без отопления. Накануне, 6 января, был запущен один котёл, тепло в две очереди было подано в часть домов.

«В самое ближайшее время мы запустим второй котел на 20 гигакалорий на котельной завода. Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры», — написал Воробьёв в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что после этого можно дать тепло в дома третьей очереди, это ожидается к середине дня 7 января.

Как сообщало ИА Регнум, режим чрезвычайной ситуации действует в Подольске с 5 января. На теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошёл прорыв. Были обнаружены три утечки, а сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта.

Коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением, заявил 6 января вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населённых пунктах Московской области.