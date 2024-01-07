Сочи, Краснодарский край, 7 января, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Вылет пассажирского самолёта из Сочи в Санкт-Петербург задержали из-за хулигана на борту. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сотрудницу сочинского аэропорта.

UAC/Global Look Press

«Хулиган на борту воздушного судна, поэтому вызвали службы, полицию, принимается решение о снятии пассажира с борта. Неадекватный пассажир», — сказала она.

По словам очевидцев, один из пассажиров ещё до вылета закурил на борту. К самолёту направили сотрудников правоохранительных органов. Спустя некоторое время воздушное судно вылетело в Санкт-Петербург.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирка самолёта компании «Аэрофлот», совершавшего рейс Ставрополь — Москва, устроила дебош на борту воздушного судна. Женщина закурила на борту, после чего разделась по пояс и попыталась прорваться в кабину пилота, выкрикивая, что все умрут. Позднее женщину удалось одеть и приковать хомутами к сиденью.